Ertuğrul Doğan'dan flaş sözler: 'Yaşananlar rezalet, Türk futbolu battı'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray'a kaybettikleri maç sonrasında açıklama yaptı.

Ertuğrul Doğan'dan flaş sözler: 'Yaşananlar rezalet, Türk futbolu battı'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2024 - 23:33

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, 90+8'de bulduğu golle Trabzonspor'u 4-3 yendi. Sarı kırmızılılar puanını 41 yaptı.

Maçın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, tepkili açıklama yaptı. 

Ertuğrul Doğan hakem yönetimi için; "Bu yaşananlar rezalet. Türk futbolu battı. Algınız batsın. Yazılar olsun" dedi. 


Etiketler: #Ertuğrul Doğan #trabzonspor #galatasaray

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