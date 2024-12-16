Ertuğrul Doğan'dan flaş sözler: 'Yaşananlar rezalet, Türk futbolu battı'

Yayınlanma: 16.12.2024 - 23:33

Güncelleme: 16.12.2024 - 23:33

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, 90+8'de bulduğu golle Trabzonspor'u 4-3 yendi. Sarı kırmızılılar puanını 41 yaptı.

Maçın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, tepkili açıklama yaptı.

Ertuğrul Doğan hakem yönetimi için; "Bu yaşananlar rezalet. Türk futbolu battı. Algınız batsın. Yazılar olsun" dedi.