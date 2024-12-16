Trabzonspor'dan devre arası hakem tepkisi: 'Sarı kart nedir, neye verilir?'
Trabzonspor, Galatasaray maçının devre arasında hakem yönetimine tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda; "Bazı 'zekalar' için: Sarı kart nedir, neye verilir?" ifadeleri kullanıldı.
Trabzonspor, Galatasaray maçı devre arasında paylaşım yaptı.
İşte Trabzonspor'un "Bazı 'zekalar' için: Sarı kart nedir, neye verilir?" paylaşımı:
Bazı 'zekalar' için:— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 16, 2024
Sarı kart nedir, neye verilir? pic.twitter.com/142mpJsOIz
Etiketler: #trabzonspor #hakem #galatasaray
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