Trabzonspor'dan devre arası hakem tepkisi: 'Sarı kart nedir, neye verilir?'

Trabzonspor, Galatasaray maçının devre arasında hakem yönetimine tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda; "Bazı 'zekalar' için: Sarı kart nedir, neye verilir?" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor'dan devre arası hakem tepkisi: 'Sarı kart nedir, neye verilir?'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2024 - 22:00

Trabzonspor, Galatasaray maçı devre arasında paylaşım yaptı.

İşte Trabzonspor'un "Bazı 'zekalar' için: Sarı kart nedir, neye verilir?" paylaşımı:

 


Etiketler: #trabzonspor #hakem #galatasaray

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