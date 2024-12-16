RAMS Park'ta nefes kesen son... Galatasaray, Trabzonspor'u 90+8'de devirdi! Galatasaray 4-3 Trabzonspor

Yayınlanma: 16.12.2024 - 19:54

Güncelleme: 16.12.2024 - 23:51

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Okan Buruk'un yönetimindeki lider Galatasaray evinde Şenol Güneş'in ekibi Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.

RAMS Park'ta oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 8. dakikada Dries Mertens, 29. dakikada Yunus Akgün ve 63. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi ve 90+8'de Ali Şahin kendi ağlarına gönderdi.

Trabzonspor'un gollerini ise 17. ve 55. dakikada Ozan Tufan ve 51. dakikada Simon Banza kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 41 puana ulaşırken, Trabzonspor 16 puana yükselmiş oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a konuk olurken, Trabzonspor sahasında Bodrum FK'yi ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Galatasaray 4-3 Trabzonspor

98' GOL | Gabriel Sara'nın arka direğe kullandığı serbest vuruşta Ali Şahin ters bir kafa vuruşu yaparak topu kendi ağlarına gönderdi.

97' TEHLİKELİ ATAK! Sağ kanattan ceza sahasına açılan ortada Batshuayi, arka direkte topa vurdu fakat meşin yuvarlak yan direkten döndü. Penaltı noktasına seken topta Yusuf Demir şutunu çekti top bu kez savunmadan döndü.

94' Savunmadan ileriye gelişi güzel atılan topta Osimhen meşin yuvarlağı harika kontrol ederek kaleye doğru topu sürmek istedi ancak Mendy, ceza yayınınn az gerisinde Osimhen'e faul yaptı. Pozisyonun ardından Mendy, sarı kart gördü.

92' ÇİZGİDEN ÇIKTI! Trabzonspor'un kontra atağında Nwakaeme, orta alandan topu sürerek sol kanatta Ozan Tufan ile buluşturdu. Ozan Tufan, sol kanattan topu içeriye sürerek ceza sahasının sağındaki Draguş'a aktardı. Draguş, kaleye şutunu çekti. Muslera'yı aşan topu, Abdülkerim son anda çizgide müdahale ederek golü önledi.

89' Trabzonspor'da Serdar Saatçı yerine Ali Şahin Yılmaz oyuna dahil oldu.

89' Galatasaray'da Barış Alper ve Torreira yerine Kerem Demirbay ile Yusuf Demir oyuna dahil oldu.

88' Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Cham'ın ceza sahasına açtığı ortada Muslera topu yumruklayarak uzaklaştırdı ancak pozisyonun ardından Banza kendini yere bıraktı.

87' Cham'ın ceza yayından ceza sahasına hareketlenen Banza'ya gönderdiği derin topta savunma araya girerek topu dışarı gönderdi. Trabzonspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

82' Kullanılan köşe vuruşunda Osimhen ceza sahasını içinde kafa vuruşunu yaptı. Top kaleci Uğurcan'da kaldı.

81' Osimhen, rakip ceza yayının sağından sağ ayak üstüyle şutunu çekti ancak savunmada Eren'e çarpan top dışarı çıktı. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

78' Barış Alper, orta sahanın ilerisinde Batshuayi ile duvar pası yaparak ceza sahasında topla buluştu. Ancak kaleci Uğurcan, kalesinden çıkarak topa sahip oldu.

77' Kullanılan köşe vuruşunda Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı ve Mendy ile hızlı bir hücum başlattı. Ancak orta sahada Barış Alper, Mendy'nin formasını çekerek atağı durdurdu. Bu pozisyonun ardından hakem Kadir Sağlam, Barış Alper'e sarı kart gösterdi.

75' Galatasaray'da Yunus Akgün ve Berkan yerine Osimhen ile Jakobs oyuna dahil oldu.

73' Nwakaeme, orta alandan hücum kaleye topu taşıyarak ceza yayından sağ ayak üstüyle şutunu çekti ancak top farklı şekilde üstten dışarı gitti.

68' TEHLİKELİ ATAK! Barış Alper, sol kanattan topu sürerek ceza sahası solundan şutunu çekti ancak kaleci Uğurcan topu kurtardı.

65' Sallai, kendi yarı alanının solunda Nwakaeme'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

63' GOL | Galatasaray, Michy Batshuayi'nin golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Michy Batshuayi, yaptığı vuruşla kaleci Uğurcan Çakır ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

62' Hakem Kadir Sağlam VAR'dan gelen uyarıyla monitörde pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.

60' Kaan, kendi yarı alanından rakip kaleye doğru uzun bir top gönderdi. Barış Alper, bu topa sahip olarak ceza sahasının soluna hareketlenen Mertens'e yerden bir pas verdi. Ancak Malheiro, topa müdahale etti ve bu sırada Mertens yere düştü. Pozisyonun ardından Galatasaraylı futbolcular, hakem Kadir Sağlam'a penaltı itirazında bulundu.

59' Galatasaray'da Jelert yerine Batshuayi oyuna dahil oldu.

56' Golden sonra Elias Jelert, itirazları nedeniyle hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

55' GOL | Trabzonspor, Ozan Tufan'ın golü ile maçta öne geçiyor. Denis Dragus'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği şık ortasında Simon Banza'nın kafayla indirdiği topa yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Fernando Muslera'nın yanından ağlarla buluşuyor.

51' GOL | Mallheiro, orta sahanın sağından hücum bölgesine hareketlenen Simon Banza'ya yerden bir pas gönderdi. Ancak savunmada Abdülkerim araya girerek topun dışarı çıkması için Banza ile topun arasına girdi. Buna rağmen Banza, çizgide Abdülkerim'den topu çalmayı başardı ve kale önünde sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

46' Trabzonspor'da Edin Visca yerine Draguş oyuna dahil oldu.

45' Ozan Tufan'ın ceza yayının solundan içe çekip sağ ayak içiyle vurduğu şut Muslera'da kaldı.

41' Berkan'ın sol kanattan çizgiye inip açtığı ortada Barış Alper, penaltı noktası üzerinden yerden bir şut çekti ancak top savunmada Lundstram'a çarparak dışarı gitti. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

38' Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Lundstram penaltı noktasından kafa vuruşunu yaptı ancak top doğrudan dışarı gitti. Galatasaray, kale vuruşu kulllanacak.

34' TEHLİKELİ ATAK! Sallai, sol kanattan ceza sahasına yerden gönderdi. Barış Alper, müsait pozisyonda penaltı noktasının üzerinden şutunu çekti, Uğurcan Çakır ayağıyla topu çelmeyi başardı. Galatasaray, aynı noktadan bir korner daha kullanacak.

33' Orta alanda Mertens, ceza yayında bulunan Barış Alper'e pasını verdi. Barış Alper yayda Sara'nın önüne bıraktı. Sara bekletmeden ceza sahasının solundan hareketlenen Sallai'ye yerden pasını aktardı. Sallai'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşu Uğurcan Çakır kurtardı. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

29' GOL | Mertens, orta alandan sağ kanatta bulunan Yunus'a uzun bir pas gönderdi. Yunus, topu ceza yayına kadar sürdükten sonra sol ayağıyla şutunu çekti ve meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu.

28' TEHLİKELİ ŞUT! Cham'ın direk kaleye doğru kullandığı serbest vuruşta Muslera, son anda iki hamlede de olsa sahip oldu.

24' Mertens'in kullandığı serbest vuruşta Kaan ceza sahasında kafa vuruşunu yaptı. Top üstten dışarı çıktı. Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

22' Ozan Tufan, orta sahanın sağında Yunus Akgün'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

21' Barış'ın sağ kanattan açtığı ortada Mertens, penaltı noktasının az gerisinden şutunu çekti fakat kaleci Uğurcan topu kontrol etti.

17' GOL | Ozan Tufan ile orta alanda başlayan atakta, Ozan, orta sahanın solunda yer alan Nwakaeme'ye yerden bir pas verdi. Nwakaeme, bekletmeden topu sağ kanatta bulunan Cham'a aktardı. Cham, ceza sahasına doğru etkili bir orta yaptı. Kale yakınında iyi yükselen Ozan, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

15' Serdar Saatçı, rakip yarı alanın sağında Mertens'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

13' Kullanılan köşe vuruşunda Nwakame topa kafayla hamle yaptı ancak top yandan dışarı gitti. Galatasaray, kale vuruşu kullanacak.

11' Kullanılan köşe vuruşunda Galatasaray savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

10' İKİ GÜZEL HAREKET! Mendy'nin ceza yayı solundan sağ ayak içiyle vurduğu şutu Muslera, parmaklarının ucuyla çeldi. Trabzonspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

8' GOL | Kaan Ayhan savunmadan hücum bölgesine doğru uzun bir top attı. Barış Alper, sağ kanatta topla buluşarak ceza yayının sağında bulunan Yunus'a pasını verdi. Yunus, yaydan ceza sahasına hareketlenen Mertens'e harika bir ara pas attı. Mertens, sağ ayak içiyle vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu.

6' Sallai'in sol kanattan içe çekip vurduğu şut savunmadan sekerek dışarı gitti. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.