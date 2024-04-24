Ertuğrul Doğan'dan Mehmet Ali Yılmaz için başsağlığı mesajı

Yayınlanma: 24.04.2024 - 20:08

Güncelleme: 24.04.2024 - 20:08

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, hayatını kaybeden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Doğan, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımladığı taziye mesajında, kulübe çok büyük hizmetlerde bulunarak tarihe geçen Onursal Başkan Yılmaz'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Kulübümüzün en uzun süreli başkanlığını yapan, bu sürede sayısız başarılara imza atarak gönüllerde taht kuran değerli büyüğümüzün yeri asla dolmayacaktır. Bakanlığı döneminde Türk futbolunun gelişimi için cesur adımlar atan ve Türkiye Futbol Federasyonunu özerk yapıya kavuşturarak her anlamda örnek olan Onursal Başkanımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.