Ertuğrul Doğan'dan sert sözler: 'Hiç kimse Trabzonspor’un şerefli taraftarını...'
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, dün akşam oynanan Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından ilk kez konuştu. Doğan, "Hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü’nü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın!" dedi.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yaşanan olaylar için bir açıklama yaptı.
Olayların takipçisi olacaklarını ifade eden Doğan'ın açıklamalarında, "Hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü’nü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın!" ifadeleri yer aldı.
Ertuğrul Doğan'ın açıklaması şu şekilde:
"Yönetim Kurulumuz tüm yaşanan süreci dikkatli bir şekilde takip etmektedir.
Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yarınki disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır.
Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü’nü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın! Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz."
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