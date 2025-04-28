Ertuğrul Doğan'ın Trabzonspor U19'a güveni tam: 'Kupayı alıp döneceğiz'
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona ile karşılaşacak Trabzonspor U19 takımı hakkında açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor U19 Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi'nin finalinde Barcelona ile karşı karşıya geleceği maç öncesi, TRT Spor'a konuştu.
"KUPAYI ALIP DÖNECEĞİZ"
Takımda herkesin şampiyonluğa inandığını söyleyen Ertuğrul Doğan, "Çok gururluyuz. Çocuklarla görüştük. Herkes çok inançlı. Çok zor fikstürden geldik. Avrupa'nın devleriyle eşleştik. Bizim için de, Türkiye için de çok önemli. Türkiye için milat olur umarım. Bu işin lokomotifi de Trabzonspor olurdu. Bizim gözümüzde bu takım şampiyondur. Biraz önce içeride onlara 'Bu bir şans, tüm Avrupa sizi izleyecek' dedim. Yüzlerce scout izleyecek. Rakiplerimizde devşirmeler var. Biz sadece Türk çocuklarıyla oynadık. Farklı bir duruş da sergiliyoruz. Bugün kupayı alıp Türkiye'ye döneceğiz" dedi.
"HEPSİ BARCELONA'YI İSTİYORDU"
Açıklamalarına devam eden Doğan, "Futbolcular bizden daha rahat. İnançları çok yüksek. Hepsi Barcelona'yı istiyordu, öyle oldu. Kupayı alacaklar" ifadelerini kullandı.
"ESKİ YÖNETİCİMİZ NEVZAT AYDIN ARADI; BU DUYGU ÖNEMLİ"
Camiadan, genç oyuncular için prim sözleri verildiğini söyleyen Doğan, "Çocuklara prim vereceğiz. Çeşitli arkadaşlarımızın da prim sözleri var. 2 yıllık başkanlık döneminde ilk defa eski bir yönetici, Nevzat Aydın çocuklara prim vermek istediğini söyledi. Çok şaşırdım. Bu duygu çok önemli. Trabzonspor Kulübü bunu sağlayabilir ama manevi destek vermesi, moral açısından önemli. Kendisine teşekkür ediyorum. Arkadaşlara ciddi bir prim hazırlığı yaptık. Onlara az önce söyledim. Kimsenin aklında prim yok ama herkesin aklında Trabzonspor'u temsil etmek, kupayı Türkiye'ye getirmek var. İnancım tam. Barcelona olunca insanlar zor görüyor ama biz öyle görmüyoruz. Oyuncuların inancı yüksek, bizim de inancımız yüksek" sözlerini de sarf etti.
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