Spor yazarları Trabzonspor - Alanyaspor maçını yorumladı: 'Fatih hoca fark yaratıyor'

"UKRAYNA ÇETESİ"

Aksal Yavuz: "İlk yarıda ortalama sekiz dakikada bir golün atıldığı karşılaşmada her türlü atraksiyon vardı! Devreye Trabzonspor’da önce Zubkov, Sikan ve Batagov girdi; aman Allah’ım o ne rüzgar, o ne biçim yağmur diyesi geliyor insanın. Sağda Zubkov esiyor, merkezde Sikan gürlüyor, defansta Batagov eritiyor!

Fırtına, Zubkov’un meşin yuvarlağa çifte kavrulmuş vuruş yaptığı golle başladı maça. Hele Batagov’un gerilerden, çok uzaklara gez, göz, arpacık yaparak Zubkov’a yolladığı topu, Zubkov’un enfes kontrolü sonrası Sikan’a teslim edip attırdığı gol dakikası, Ukrayna çetesinin iş başında olduğunun en büyük ispatı idi. Banza’ya attırdıkları kafa golü de cabası.

Penaltı sonrası konuk takımın oynama iştahı tekrar artmış olsa da, bordo-mavili oyuncuların teslim olmaya, puan kaybetmeye tahammülü yoktu, çünkü sahada Trabzonspor’un Ukrayna çetesi vardı!" (Milliyet)