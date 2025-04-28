Spor yazarları Trabzonspor - Alanyaspor maçını yorumladı: 'Fatih hoca fark yaratıyor'
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor'un Alanyaspor'u 4-3 yendiği maçı değerlendirdi.
"UKRAYNA ÇETESİ"
Aksal Yavuz: "İlk yarıda ortalama sekiz dakikada bir golün atıldığı karşılaşmada her türlü atraksiyon vardı! Devreye Trabzonspor’da önce Zubkov, Sikan ve Batagov girdi; aman Allah’ım o ne rüzgar, o ne biçim yağmur diyesi geliyor insanın. Sağda Zubkov esiyor, merkezde Sikan gürlüyor, defansta Batagov eritiyor!
Fırtına, Zubkov’un meşin yuvarlağa çifte kavrulmuş vuruş yaptığı golle başladı maça. Hele Batagov’un gerilerden, çok uzaklara gez, göz, arpacık yaparak Zubkov’a yolladığı topu, Zubkov’un enfes kontrolü sonrası Sikan’a teslim edip attırdığı gol dakikası, Ukrayna çetesinin iş başında olduğunun en büyük ispatı idi. Banza’ya attırdıkları kafa golü de cabası.
Penaltı sonrası konuk takımın oynama iştahı tekrar artmış olsa da, bordo-mavili oyuncuların teslim olmaya, puan kaybetmeye tahammülü yoktu, çünkü sahada Trabzonspor’un Ukrayna çetesi vardı!" (Milliyet)
"MÜKEMMEL ZUBKOV"
İskender Günen: "Kupa maçından sonra rotasyonlu bir kadro, oyunda artılar daha fazla. Eksiler ise yine kalesinde kolay gol görme. Artılardan başlamak gerekiyor. Öne oynama düşüncesi, iki kenardan da yapılan ikili oyunlarla atak girişimleri... Söz edilmesi gereken üç isim ise Trabzonspor'un 3 Ukraynalısı. Batagov, Sikan ve Zubkov.
Zubkov için ayrı bir parantez açmak gerekir. Hücumun lideri, aldığı her topta rakibi eksilten özelliklere sahip ve vuruş tekniği üst düzeyde. Bana göre Trabzonspor'un ara transferde yaptığı en önemli takviye." (Sabah)
"KALİTE FARKI"
Olcay Çakır: "Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde her geçen gün daha keyif veren bir takıma dönüşüyor. Zubkov, mükemmel bir transfer olduğunu bir kez daha gösterirken, Sikan da ‘Bu takımda her halükarda yerim var’ dedirten performansıyla dikkat çekti. Batagov konusuna ise zaten girmeye gerek bile yok. Trabzonspor, Ukrayna’dan aldığı oyuncularla adeta gelecek sezonun altyapısını da şimdiden şekillendiriyor gibiydi.
Bu maç, Trabzonsporlulara önemli bir şey anlattı: Nokta atışı transferler yapacaksın, ağırlıklardan kurtulacaksın. İyi bir stoper, iyi bir orta saha, iyi ön oyuncular... Takviyelerle birlikte Fatih Tekke disiplini de devreye girince, Trabzonspor seneye bu sezon yaşadıklarının tam tersini yaşatır!" (Fanatik)
"FATİH HOCA FARK YARATIYOR"
Cemal Ersen: "Fatih Tekke'nin teknik direktör olarak göreve gelmesiyle birlikte Trabzonspor mücadele eden, yarışan, eski alışkanlıklarından uzaklaşmaya çalışan bir kulvara geçti.
Maç genelinden uzaklaşıp son dönemlere bakarsak; gözlenen değişimin mimarı kesinlikle Tekke'nin futbol felsefesi, takımıyla kurduğu diyalog ve yetenekli isimleri doğru yerde oynatma aklıdır.
Zubkov, Batahov, Sikan, Mustafa Eskihallaç ve inişli çıkışlı olsa da Nwakaeme'nin yakın geçmişte neden bugünkü performansını sergileyemediğini sorgulamak, geçmiş döneminin eleştiri konularından olacaktır. Ve gelelim altı çizilmesi gereken en önemli noktaya; altı çizilecek konu; üç Ukraynalının doğru mevkilerde oynatılarak yeteneklerini göstermelerine olanak tanıyan Fatih Tekke'nin futbol zekasıdır." (Milliyet)
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan ve yakınları rahat olsun'
- İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü'ne bir garip soru!
- Bilal Erdoğan’dan net yanıt!
- AKP'den 'İmamoğlu' ve 'kayyum' çıkışı
- 'Büyük deprem' için zaman aralığı verdi
- İSKİ Genel Müdürü Başa'ya gözaltı nedeni ortaya çıktı
- Anne kurtarıldı, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti
- İmamoğlu'ndan 'birlikte ses verelim' çağrısı!
- 'İmamoğlu'nun özgürlüğünü dilenmeyeceğim'
- TRT muhabirinden 'muhaliflere suikast' çağrısı