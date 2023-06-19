Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu

TFF 1. Lig’in yeni ekibi Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2023 - 18:26
Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu
Abone Ol google-news

Bir dönem kariyerinde Beşiktaş ve Bursaspor takımlarını çalıştıran Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu.

Spor Toto 1. Lig’in yeni ekibi Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaştığını duyurdu. Körfez ekibi, tecrübeli teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kocaelispor'un sosyal medya hesabından transfer şu sözler ile duyuruldu:

"Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun. "


Ertuğrul Sağlam Kocaelispor TFF 1. Lig tff 1.lig

İlgili Haberler

Kocaelispor ve Çorum FK 1. Lig'e yükseldi

Kocaelispor ve Çorum FK 1. Lig'e yükseldi
Kocaelispor-Sakaryaspor maçında sahaya atlayan taraftar özür diledi

Kocaelispor-Sakaryaspor maçında sahaya atlayan taraftar özür diledi
Kocaelispor ile Sakaryaspor arasında oynanan dostluk maçında arbede

Kocaelispor ile Sakaryaspor arasında oynanan dostluk maçında arbede

En Çok Okunan Haberler