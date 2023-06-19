Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu
TFF 1. Lig’in yeni ekibi Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile anlaştı.
Bir dönem kariyerinde Beşiktaş ve Bursaspor takımlarını çalıştıran Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu.
Spor Toto 1. Lig’in yeni ekibi Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaştığını duyurdu. Körfez ekibi, tecrübeli teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kocaelispor'un sosyal medya hesabından transfer şu sözler ile duyuruldu:
"Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun. "
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