Erzurumspor evinde sürprize izin vermedi!

Erzurumspor evinde sürprize izin vermedi!

15.03.2026 15:57:00
Erzurumspor evinde sürprize izin vermedi!

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada kendi kalesine Rakhim Chaadaev, 43. dakikada Martin Rodriguez ve 90+1. dakikada Giovanni Crociata kaydetti.

Geçen hafta 12 maçlık galibiyet serisi sona eren Erzurumspor FK, 66 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Ligde galibiyeti olmayan Hatayspor'un ise 7 puanı bulunuyor.

1. Lig'in 32. haftasında Erzurumspor FK, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Hatayspor ise Amed SK'yi ağırlayacak.

Erzurumspor FK Türkiye Kupası'na galibiyetle veda etti!
Erzurumspor FK Türkiye Kupası'na galibiyetle veda etti! Ziraat Türkiye Kupası 4. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 4-2 mağlup etti. Her iki takım da grupta ilk 3'e giremedi ve organizasyona veda etti.
TFF 1. Lig'deki kritik mücadelede kazanan Erzurumspor FK!
TFF 1. Lig'deki kritik mücadelede kazanan Erzurumspor FK! Erzurumspor FK, TFF 1. Lig'in 18. haftasında kendi sahasında ağırladığı Çorum FK'yi 1-0 mağlup etti.
Spor yazarları Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçını yorumladı: 'Kante geldi ama bu yemeğin tuzu Asensio'
Spor yazarları Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçını yorumladı: 'Kante geldi ama bu yemeğin tuzu Asensio' Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Erzurumspor FK'yi 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.