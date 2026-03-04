Erzurumspor FK Türkiye Kupası'na galibiyetle veda etti!

Erzurumspor FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

Erzurumspor FK'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Hüsamettin Yener, 49. dakikada Cheikne Sylaa, 79. dakikada İlkan Sever ve 90+3. dakikada Mehmet Emin Billor kaydetti.

Ankara Keçiörengücü'nün golleri ise 35. dakikada penaltıdan Enes Yılmaz ve 45+1. dakikada Mehmet Çelik'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor FK 6 puana ulaştı; Keçiörengücü ise 3 puanda kaldı. Her iki takım da grupta ilk 3'e giremedi ve organizasyona veda etti.

Erzurumspor FK, gruptaki diğer müsabakalarda Süper Lig takımlarından Kocelispor ve Fenerbahçe'ye 3-1 yenilmiş, Çaykur Rizespor'u ise 2-0 mağlup etmişti.

Keçiörengücü ise Süper Lig takımlarından Beşiktaş'a 3-0, Gaziantep FK'ye 5-1 yenilmiş; Beyoğlu Yeni Çarşı'yı ise 3-1 mağlup etmişti.