Spor yazarları Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçını yorumladı: 'Kante geldi ama bu yemeğin tuzu Asensio'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, sarı-lacivertli takımın performansını ve mücadeleyi yorumladı.

"İKİ DEVRELİ OYUN, AKILLARDA '9'"

Mehmet Ayan: "İkinci yarıya çıkarken 4 oyuncu değiştiren Fenerbahçe hem oyunu hem arzusunu değiştirdi. Yeni girenlerle klasik oyununa dönen sarı lacivertliler, ön taraftaki dağınıklığı da toparladı. Pozisyon sadakati Nene ve Kerem’den yeni girenlere birer asist oluverdi. Oyuna ve topa hükmeden ev sahibi için iki güzel golle son 20 dakikaya galip girmek çok da zor olmadı. Kuşkusuz maçı izleyen taraftarlar da staddaki seyirciler de bu maçtan çok ‘9 numara’ sorunu ile meşguldü." (Hürriyet)

"BU YEMEĞİN TUZU ASENSİO"

Gürcan Bilgiç: "Ne yapacaklarını bilenler girince sahaya, baskının da anlamı farklılaştı, pasların da. Erzurumspor geçiş oyunu için hazırlanmış, tek paslarla baskıdan kurtularak atak geliştirmek istedi. Çok da iyi yaptılar bunu. Klasik söylemde; "yeteneğe çare" bulamadılar. Mırıldanan - homurdanan taraftarına galibiyeti de gösterdiler, takım yapısının sınırlarını da. Evet Kante geldi ama bu yemeğin tuzu Asensio..." (Sabah)

"BİR HOCALIK DERSİ"

Halil Özer: "İsmail’in Guendouzi’den alacağı çok dersler var. Topa nasıl hamle yapılır, nasıl oyuna sokulur, faul yapmadan top nasıl kazanılır. Adamda hepsi var. Tabii Asensio ve Talisca sazı eline alınca Nene ve Kerem de kanatlarda çok iyi oynamaya başladı. Şöyle söyleyeyim eğer Kerem ikinci yarıdaki futbolunu oynarsa Tedesco onu asla kesemez ya da kesmez. Yani sonuç olarak dün bir hocalık dersi izledik. Fenerbahçe bu hocayla çalıştığı için gerçekten çok şanslı. Ama tabii ki sonuç olarak Fenerbahçe’nin santrfora ihtiyacı var mı derseniz, var... Ama sonunda da ölüm yok. Olmasa da olur." (Milliyet)

"ASENSİO İLE HAYATA DÖNÜŞ"

Serkan Akcan: "Asensio, Fenerbahçe için en vazgeçilmez karakter. Yeteneklerini fizik kalitesiyle uyum içinde kullanıyor ve hemen her maça etki ediyor. O, sahadayken Fenerbahçe’nin özgüveni yükseliyor, Talisca’dan Nene’ye kadar herkes hücum aksiyonlarının içinde kendine yer buluyor. İspanyol yıldızın resitali, Talisca'nın 2 golü, Kerem ile Nene’nin ikinci yarı uyanışları gecenin önemli detaylarıydı." (Fanatik)