Esenler'de kazanan çıkmadı!

19.10.2025 22:11:00
Bodrum FK, TFF 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Esenler Erokspor'a konuk oldu.

Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada Bodrum FK'nin golünü 29. dakikada Fredy kaydetti. Esenler Erokspor'un golünü ise 45+1. dakikada Kayode attı.

BODRUM FK LİDER

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, haftayı 20 puan ile lider tamamladı. Esenler Erokspor ise Bodrum'un 1 puan gerisinde 3. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Bodrum, Iğdır FK'yi konuk edecek. Esenler, Bandırmaspor'a konuk olacak.

