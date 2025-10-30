Cumhuriyet Gazetesi Logo
Esenler Erokspor, 10 kişi rakibini rahat geçti!

Esenler Erokspor, 10 kişi rakibini rahat geçti!

30.10.2025 15:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Esenler Erokspor, 10 kişi rakibini rahat geçti!

Esenler Erokspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Ağrı 1970'i 3-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda 1. lig ekibi Esenler Erokspor ile 3. lig ekibi Ağrı 1970 karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Esenler Erokspor, 3-0 kazandı.

3. Lig ekibi Ağrı 1970'e karşı Esenler Erokspor'un gollerini 4 ve 72. dakikalarda Alper Karaman ve 90. dakikada Onur Ulaş attı.

Konuk ekipte Yusuf Şengüller 39. dakikada direkt kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla beraber Esenler Erokspor, adını 4. tura yazdırdı. Ağrı 1970 ise kupaya veda etti.

İlgili Konular: #Ağrı #ziraat türkiye kupası #Esenler Erokspor

İlgili Haberler

Esenler Erokspor, Serik Belediyespor karşısında rahat kazandı
Esenler Erokspor, Serik Belediyespor karşısında rahat kazandı TFF 1. Lig'in 3.hafta maçında Esenler Erokspor, evinde Serik Belediyespor'u 5-0 mağlup etti.
10 kişilik Esenler Erokspor, Boluspor'u üç golle devirdi!
10 kişilik Esenler Erokspor, Boluspor'u üç golle devirdi! Trendyol 1.Lig'in 9. hafta maçında Esenler Erokspor, deplasmanda Boluspor'u 3-1 mağlup etti.
Esenler Erokspor, Hatayspor'u rahat geçti!
Esenler Erokspor, Hatayspor'u rahat geçti! Trendyol 1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde Esenler Erokspor, Hatayspor'u 4-1 mağlup etti.