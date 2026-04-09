Esenler Erokspor - Amed SK maçında kazanan çıkmadı!

9.04.2026 23:13:00
Esenler Erokspor, TFF 1. Lig'in 34. haftasında kendi sahasında ağırladığı Amed SK ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 34. hafta maçında Esenler Erokspor, Amed SK'yi ağırladı.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Esenler Erokspor'un golünü dakika 23'te Ryan Jack kaydetti. Amed SK'ye beraberliği getiren golü ise dakika 51'de Mbaye Diagne attı.

Bu sonucun ardından Esenler Erokspor, 67 puana yükseldi. Amed SK ise puanını 71 yaptı.

1. Lig'in bir sonraki maçında Esenler Erokspor, Sakaryaspor deplasmanına gidecek. Amed SK, Ümraniyespor'u konuk edecek.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Gürcan Hasova, Emrah Ünal, Cem Özbay

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Onur Ulaş (Dk. 29 Nzaba), Enes Alıç, Mikail Okyar (Dk. 89 Recep Niyaz), Amilton, Jack (Dk. 78 Ömer Faruk Beyaz), Kanga, Faye (Dk. 29 Berat Luş), Catakovic (Dk. 78 Kayode)

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Syrota, Celal Hanalp (Dk. 62 Hasan Ali Kaldırım), Sinan Kurt (Dk. 90+3 Traore), Cem Üstündağ (Dk. 74 Tarkan Serbest), Moreno (Dk. 75 Dimitrov), Hasani (Dk. 75 Emrah Başsan), Afena-Gyan (Dk. 46 Saba), Diagne

Goller: Dk. 23 Jack (Esenler Erokspor), Dk. 51 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 42 Catakovic, Dk. 66 Kanga (Esenler Erokspor), Dk. 44 Celal Hanalp, Dk. 58 Erce Kardeşler (Amed Sportif Faaliyetler)

