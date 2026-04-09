Liverpool'da Andy Robertson ile yollar ayrılıyor! Resmen açıklandı...

İngiltere Premier Lig devi Liverpool, sezon sonunda Andrew Robertson ile yollarının ayrılacağını açıkladı.

Daha önce Salah ile sözleşme uzatılmayacağını açıklayan Liverpool, bu kez Robertson ile yeni sözleşme imzalamayacaklarını duyurdu.

Premier Lig devinin yaptığı açıklamada, ''Andy Robertson'ın Kırmızılar kariyerini mevcut sezonun sonunda sonlandıracağını doğrulayabiliriz. Bunu bir Liverpool efsanesi olarak yapacak'' ifadelerini kullandı.

İskoç oyuncu Liverpool forması ile 373 maçta 13 gol 67 asistlik performans sergiledi.