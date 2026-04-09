Liverpool'da Andy Robertson ile yollar ayrılıyor! Resmen açıklandı...

9.04.2026 22:59:00
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, 32 yaşındaki İskoç oyuncu Andy Robertson ile sezon sonunda yolların ayrılacağını duyurdu.

İngiltere Premier Lig devi Liverpool, sezon sonunda Andrew Robertson ile yollarının ayrılacağını açıkladı.

Daha önce Salah ile sözleşme uzatılmayacağını açıklayan Liverpool, bu kez Robertson ile yeni sözleşme imzalamayacaklarını duyurdu.

SEZON SONUNDA AYRILIYOR

Premier Lig devinin yaptığı açıklamada, ''Andy Robertson'ın Kırmızılar kariyerini mevcut sezonun sonunda sonlandıracağını doğrulayabiliriz. Bunu bir Liverpool efsanesi olarak yapacak'' ifadelerini kullandı.

İskoç oyuncu Liverpool forması ile 373  maçta 13 gol 67 asistlik performans sergiledi.

