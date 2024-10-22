Esenler Erokspor'un 3 maçlık serisi sona erdi!
Esenler Erokspor, TFF 1. Lig'in 9. haftasında kendi sahasında ağırladığı Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.
TFF 1. Lig 9. hafta maçında Esenler Erokspor, sahasında Keçiörengücü ile karşılaştı. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.
Esenler Erokspor'un gollerini 25. dakikada Mame Faye ve 37. dakikada Ali Dere (K.K.) kaydetti. Keçiörengücü'nün golleri ise 10. dakikada Mame Diouf, 90+7. dakikada Oğuzhan Ayaydın'dan geldi.
3 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ
Esenler Erokspor, ligde 3 maç sonra puan kaybetti. Keçiörengücü ise üst üste ikinci puan kaybını yaşadı.
Bu sonuçla Esenler puanını 13'e çıkardı. Keçiörengücü ise 14 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Esenler, Manisa FK ile karşılaşacak. Keçiören ise Erzurumspor ile karşılaşacak.
Etiketler: #Esenler Erokspor #Keçiörengücü #TFF 1. Lig
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