Eski başkan adayı Metin Öztürk'ten Burak Elmas'a sert tepki

12 Ocak 2022 Çarşamba, 11:52

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas’ın, Fatih Terim’in ayrılığı sonrası düzenlenen basın toplantısında seçimle ilgili yaptığı konuşma tartışma yarattı.

Başkan Burak Elmas, salı günü düzenlediği basın toplantısında, seçimde kaybeden adayların 2 ay sonra tekrardan seçime hazırlandığını iddia etmesi sebebiyle eski başkan adaylarından Metin Öztürk tarafından eleştirildi.



Metin Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Burak Başkan, başarısızlığını kamufle etmek için şimdi de bizi kullanmasın. Biz de diğer aday da bir seçim çalışması içinde değiliz” ifadelerini kullandı.



Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, düzenlediği basın toplantısında, “Herhangi bir seçim kararı almayı düşünmüyorum. 7 ay önce seçilen bir yönetimiz. Bu seçimden çıkan bazı adayların 2 ay sonra seçime hazırlandıklarını da biliyoruz ama esas olan Galatasaray’dır” diye konuşmuştu.

