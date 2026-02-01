Eski başkan Ali Koç, Fenerbahçe’den tüm alacaklarını bıraktı: 3.5 milyarı hibe etti

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, büyük bir fedakârlığa imza attı. Koç, başkanlık döneminden alacağı olan 3.5 milyar TL’yi Sarı-Lacivertli kulübe hibe etti. F.Bahçe Başkanvekili Murat Salar, dün yapılan divan kurulunda Koç’un bu kararını açıkladı. F.Bahçe Kulübü’nün 30 Kasım 2025 itibarıyla borcunun 27 milyar 635 milyon lira olduğu belirtildi.

SEÇİMİ İPTAL ÇAĞRISI

Divan üyeleri, F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran’ın sezon sonu yapılacağını duyurduğu olağanüstü seçim kararından vazgeçmesini istedi. Üyeler, Saran’ı konuşması öncesi ayakta alkışladı. Başkan Saran, “F.Bahçe isterse, kenetlenirse, bu camianın önünde hiçbir şey duramaz. Süper Kupa’da bunu gördük. Bu koltuk benim için bir makam değil emanettir. Sakin kalacağız, birlikte duracağız, doğru adımlar atacağız, inanacağız, birbirimize güveneceğiz ve sonunda F.Bahçemizi olması gereken yere birlikte taşıyacak, hep birlikte şampiyon olacağız” dedi.