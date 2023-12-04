Eski Beşiktaşlı Carlos Carvalhal'in yeni takımı belli oluyor!

Yunanistan Süper Ligi ekibi Olympiakos'un bir dönem Beşiktaş'ta da görev alan Portekizli teknik direktör Carlos Carvalhal'i takımın başına getireceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 18:06
Eski Beşiktaşlı Carlos Carvalhal'in yeni takımı belli oluyor!
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Teknik direktör Diego Martinez ile yollarını ayıran Yunan ekibi Olympiakos, takımın başına tanıdık bir ismi getirmeye hazırlanıyor.

Portekiz basınında yer alan haberde; Olympiakos'un, bir dönem Beşiktaş'ın da teknik direktörlüğünü yapmış olan Carlos Carvalhal ile anlaşma sağladığı ve kısa süre içinde anlaşmanın resmiyete döküleceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'TA GÖREV YAPMIŞTI

2011-12 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştıran 58 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, Beşiktaş'ın başında çıktığı 47 maçta 22 galibiyet 9 beraberlik 16 mağlubiyet almıştı.

Carvalhal kariyeri boyunca; Braga, Sporting Lizbon, Başakşehir, Swansea ve Celta Vigo gibi önemli kulüplerde görev yapmıştı.


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