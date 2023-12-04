Eski Beşiktaşlı Carlos Carvalhal'in yeni takımı belli oluyor!

Yayınlanma: 04.12.2023 - 18:06

Güncelleme: 04.12.2023 - 18:06

Teknik direktör Diego Martinez ile yollarını ayıran Yunan ekibi Olympiakos, takımın başına tanıdık bir ismi getirmeye hazırlanıyor.

Portekiz basınında yer alan haberde; Olympiakos'un, bir dönem Beşiktaş'ın da teknik direktörlüğünü yapmış olan Carlos Carvalhal ile anlaşma sağladığı ve kısa süre içinde anlaşmanın resmiyete döküleceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'TA GÖREV YAPMIŞTI

2011-12 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştıran 58 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, Beşiktaş'ın başında çıktığı 47 maçta 22 galibiyet 9 beraberlik 16 mağlubiyet almıştı.

Carvalhal kariyeri boyunca; Braga, Sporting Lizbon, Başakşehir, Swansea ve Celta Vigo gibi önemli kulüplerde görev yapmıştı.