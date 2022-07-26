Eski Beşiktaşlı Domagoj Vida Yunanistan yolcusu

26 Temmuz 2022 Salı, 10:51

Beşiktaş ile sözleşmesini tamamlayan ve takımdan ayrılan Hırvat stoper Domagoj Vida, yeni takımını buldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 33 yaşındaki Hırvat stoper, Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK ile anlaşmaya vardı. 4.5 yıllık Beşiktaş macerasının ardından takımdan ayrılan tecrübeli ismin Yunan ekibiyle 2 yıllık anlaşmaya vardığı ve yılık 1.9 milyon Euro kazanacağı belirtildi.

2017-18 sezonun kış transfer döneminde Beşiktaş'a katılan Domagoj Vida, Beşiktaş'ta geçirdiği 4.5 sezonda 165 maça çıkıp 16 kez ağları sarsmayı başarmıştı. 2021-22 sezonunun sona ermesiyle birlikte sözleşmesini tamamlayan Vida, iç sahadaki son resmi maçta tribünlere veda edip Beşiktaş macerasına nokta koymuştu.