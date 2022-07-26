Eski Beşiktaşlı Domagoj Vida Yunanistan yolcusu
Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat stoper Domagoj Vida'nın, Yunan kulüp AEK ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Beşiktaş ile sözleşmesini tamamlayan ve takımdan ayrılan Hırvat stoper Domagoj Vida, yeni takımını buldu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 33 yaşındaki Hırvat stoper, Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK ile anlaşmaya vardı. 4.5 yıllık Beşiktaş macerasının ardından takımdan ayrılan tecrübeli ismin Yunan ekibiyle 2 yıllık anlaşmaya vardığı ve yılık 1.9 milyon Euro kazanacağı belirtildi.
2017-18 sezonun kış transfer döneminde Beşiktaş'a katılan Domagoj Vida, Beşiktaş'ta geçirdiği 4.5 sezonda 165 maça çıkıp 16 kez ağları sarsmayı başarmıştı. 2021-22 sezonunun sona ermesiyle birlikte sözleşmesini tamamlayan Vida, iç sahadaki son resmi maçta tribünlere veda edip Beşiktaş macerasına nokta koymuştu.
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