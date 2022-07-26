Beşiktaş'ta Victor Guzman sesleri
Süper Lig ekibi Beşiktaş stoper transferi yapmak için düğmeye bastı. İddiaya göre siyah-beyazlılar, Meksika'dan Victor Guzman'ı gündemine aldı.
3-0 kaybettiği Wolverhampton maçında iyi sinyaller vermeyen Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, stoper transferinin mutlaka yapılmasını istiyor. Siyah-beyazlı yöneticiler adaylarını belirlerken, Meksika ekibi Club Tijuana forması giyen Victor Guzman’ın ön plana çıktığı ileri sürüldü.
VICTOR GUZMAN PAZARLIĞI
Beşiktaş stoperde rotasını sürpriz bir şekilde Meksika'ya çevirdi. Yönetim, Club Tijuana formasını giyen Victor Guzman'ın transferi için pazarlıklara başladı. Alınan bilgilere göre; siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki stoper ve kulübü Club Tijuana ile görüşmelerini sürdürüyor.
AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINDA
Geçen sezon Club Tijuana formasıyla 24 maçta oynayan Guzman 1889 dakika sahada kalmıştı. Bu sezon ise 2 maçta görev yapan genç savunmacı performansıyla çok sayıda Avrupa kulübünün dikkatini çeken bir isim. Beşiktaş yönetimi bu nedenle elini çabuk tutarak Meksikalı yıldızı kadrosuna katmak için uğraşıyor.
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