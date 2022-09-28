Eski Beşiktaşlı Emirhan İlkhan: '14 yaşında futbolu bırakmayı düşündüm'

28 Eylül 2022 Çarşamba, 13:55

Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan İtalya Serie A ekibi Torino'ya transfer olan genç oyuncu Emirhan İlkhan, Tuttosport'a açıklamalarda bulundu.

Söz konusu haberde, 'Emirhan İlkhan cebinde 10-15 İngilizce kelimeyle yola çıktı ve Torino'ya geldi. Torino'da vatandaşının olmaması onun adına çok kötü. Haftalar önce İtalyanca kursuna katıldı ve temel seviyede de olsa dili öğrenme konusunda ilerleme göstermeye başladı. Bu onun örnek bir öğrenci olduğunu gösteriyor' denildi.

14 YAŞINDAYKEN FUTBOLU BIRAKIYORDU

Beşiktaş'ta oynarken Emirhan İlkhan'ın yetenek olarak kendini gösterdiği fakat; 14 yaşındayken futbolu bırakmanın kıyısından döndüğü hatırlatıldı. Emirhan'ın, "İstanbul'da antrenman sahası bize çok uzaktı. Babam her gün bana eşlik edemiyordu. Her gün toplu taşıma ile gidip gelemiyordum. Gidip akşam dönüyordum. Çok fazla ders de çalışamıyordum. Ne kadar üzgün olduğumu bilemezsiniz. 5 yıldan fazladır bu formayı giyiyordum ve devam etmemin imkansız olduğunu düşündüm. Benim gibi bir çocuğun İstanbul'da tek başına dolaşması tehlikeli olurdu" sözlerine yer verildi.

Futbolu çok sevdiğini ve bir yerlere gelmek için çok çaba sarfettiğini anlatan İlkhan, "Abim bana çok yardım etti. Bana, 'Sahip olduğun yetenekle burada duramazsın. Zaten binlerce kez fedakarlık yaptın. Her şeyi birden bırakamayız. Sana yardım edeceğim. Sen bunu hak ediyorsun. Eğer iyi bir futbolcu olamazsan vay başına' dedi. Kendisine çok şey borçluyum" ifadesini kullandı.

Öte yandan haberde, Torino'nun en iyi genç yeteneklerinden biri olduğu belirtilen İlkhan için Beşiktaş'a 4.5 milyon Euro ödeme yapıldığı ve futbolcunun profesyonel sözleşmeye de kısa bir zaman önce imza attığı hatırlatıldı.