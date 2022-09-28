Marc Bartra: Trabzonspor'da şampiyonluklar kazanmak istiyorum

28 Eylül 2022 Çarşamba, 11:30

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor'da Marc Bartra antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

Marc Bartra, "Geçiş süreci yaşıyorum, başka bir ligden geldim ve adapte olmaya çalışıyorum. Ligde boş alanların fazla olduğunu gördüm. Bu da faul ve kartla sonuçlanabilecek aksiyonlara neden oluyor. Ligi, takım arkadaşlarımı ve rakibi daha iyi tanıyacağım" dedi.

"Trabzonspor'un teklifi gelmeden önce bana sorsalar, Betis'te kalacağım derdim." diyen İspanyol oyuncu, "Trabzonspor'un teklifinden sonra, Betis'in de oyuncu satmak istemesiyle böyle bir süreç işledi. Trabzonspor'un benimle alakalı fikirleri, benden beklentileri beni etkiledi. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Bartra, "Dortmund'un ilk İspanyol futbolcusu oldum. Sonrasında birçok İspanyol futbolcu oraya transfer oldu. Trabzonspor'un ilk İspanyol futbolcusu oldum. Şampiyonluk kazanmak ve başarılar yakalamak için buradayım. Geçen yıl daha az gol yiyen bir Trabzonspor vardı bu doğru. Ancak değişen bir takımız ve aramıza yeni katılan oyuncular var. Son maçlarda takımın çok daha uyumlu olduğunu görüyoruz. Bu durum daha da iyiye gidecek" dedi.

Marc Bartra, " Trabzonspor'da alışık olduğum bir oyun tarzı var. Pep Guardiola, Luis Enrique, Thomas Tuchel'in benden beklentileri ve Abdullah Avcı'nın beklentileri hemen hemen aynı. Takım için en iyisini vermek istiyorum" şeklinde konuştu.

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

Dünya Kupası kadrosunda olmayı istediğini söyleyen başarılı oyuncu, "İspanya Milli Takımı'nda oynamayı tabii ki çok isterim. Kim istemez? Bu kolay değil, ama en ufak bir fırsatım varsa bile bunun olması için sonuna kadar deneyeceğim. Buraya sadece zaman geçirmeye gelmedim." dedi.