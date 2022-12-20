Eski Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin ayrılığa çok yakın

20 Aralık 2022 Salı, 20:14

Sezon başında Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyip Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'ye transfer olan Kanadalı oyuncu Cyle Larin, yeni takımında tutunamadı.

Belçika basınında yer alan haberlere göre Club Brugge'de forma şansı bulamayan Larin'e, La Liga ekiplerinden Cadiz talip oldu.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Haberde, kulübünde aldığı süreden memnun olmayan Kanadalı oyuncunun da ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. Cadiz'in La Liga'da mücadele etmesi sebebiyle Larin'İn teklif ile yakından ilgilendiği yazıldı.

Şu ana kadar Club Brugge formasıyla sadece 194 dakika forma şansı bulan Larin, bu sürede 1 gol kaydedebildi.