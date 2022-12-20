Beşiktaş eski yıldızının peşinde!

20 Aralık 2022 Salı, 11:49

Şenol Güneş yönetiminde bir kadro değişimine gitmeye hazırlanan Beşiktaş'ta transfer için öncelikli bölge orta saha oldu. Bu sezon Macar ekibi Ferencvaros'ta sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Laidouni için kulübünden resmi açıklama geldi.

Ferencvaros Başkanı Gabor Kubatov, yaptığı açıklamada oyuncunun satılmasına karşı olmadıklarını belirtse de Ferencvaros CEO'su Pal Orosz'un açıklamaları transfer ihtimalini düşürdü.

YENİ HEDEF ELNENY!

Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş'ta Laidouni için alınan olumsuza yakın yanıt sonrasında yeni bir isim gündeme geldi. Teknik direktör Şenol Güneş'in İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’den Mohamed Elneny’yi istediği öğrenildi.

Ada kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mısırlı ön libero için çalışma başlatan siyah-beyazlı yönetim, uygun şartların oluşması halinde Elneny’yi bir kez daha transfer etmek istiyor.



Beşiktaş’ta 2019-20 sezonunda kiralık olarak forma giyen Elneny, 36 maçta 1 gol ve 3 asistle oynamıştı.

Son olarak bu sezon Arsenal’de sadece 5 müsabakada forma şansı yakalayan Elneny, artık kadroda düşünülmüyor.

