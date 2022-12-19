Beşiktaş'ta Şenol Güneş iki yıldızın performansıyla mest oldu
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada kamp yapan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, özellikle iki futbolcunun performansını beğendi.
Dünya Kupası maçları nedeniyle Süper Lig’e verilen aradaki hazırlık döneminde Beşiktaş’ta Redmond ve Tayfur Bingöl öne çıkan isimler oldu. 2 futbolcu hem antrenmanlarda hem de hazırlık maçlarında ortaya koydukları performansla teknik direktör Şenol Güneş’ten geçer not aldı.
FORMAYI KAPTILAR
Sezon başında eleştirilerin odağındaki Redmond’un çıkışı dikkat çekti. İngiliz futbolcu savunmadaki ve hücumdaki dinamizmiyle Şenol Güneş’i memnun etti. Güneş, Ghezzal’ın yokluğunda Redmond’ı ilk 11’e monte edecek.
Rosier’in formsuzluğu nedeniyle sağ bekte şans bulan Tayfur Bingöl de formayı alacak gibi görünüyor.
Video Haberler
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Demokrasiyi zehirliyorlar'
- İşte AKP'nin İBB hesabı
- YSK Başkanı'ndan yeni 'siyasi yasak' açıklaması
- Hatay'da art arda korkutan deprem
- İmamoğlu açıklaması: İstinaf ve Yargıtay onadığı anda...
- Nerden baksan tutarsızlık nerden baksan...
- Camide düğün yaptılar, pasta kestiler
- Silivri Cezaevi'ndeki Göktaş'tan ilk açıklama
- Özlem Yıldız'dan 'Mehmet Ali Erbil' itirafı
- İşte partilerin oy oranı bir yılda nasıl değişti?