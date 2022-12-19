Beşiktaş'ta Şenol Güneş iki yıldızın performansıyla mest oldu

19 Aralık 2022 Pazartesi, 12:24

Dünya Kupası maçları nedeniyle Süper Lig’e verilen aradaki hazırlık döneminde Beşiktaş’ta Redmond ve Tayfur Bingöl öne çıkan isimler oldu. 2 futbolcu hem antrenmanlarda hem de hazırlık maçlarında ortaya koydukları performansla teknik direktör Şenol Güneş’ten geçer not aldı.

FORMAYI KAPTILAR

Sezon başında eleştirilerin odağındaki Redmond’un çıkışı dikkat çekti. İngiliz futbolcu savunmadaki ve hücumdaki dinamizmiyle Şenol Güneş’i memnun etti. Güneş, Ghezzal’ın yokluğunda Redmond’ı ilk 11’e monte edecek.

Rosier’in formsuzluğu nedeniyle sağ bekte şans bulan Tayfur Bingöl de formayı alacak gibi görünüyor.

