Eski Beşiktaşlı futbolcu Daniel Pancu teknik koordinatör oldu

31 Mart 2022 Perşembe, 12:29

Beşiktaş'ın eski oyuncularından 44 yaşındaki Daniel Pancu, ülkesi Romanya'da Voluntari Futbol Akademisi'nde teknik koordinatörlük görevine getirildi.

Daniel Pancu, futbolculuk döneminde Süper Lig'de Beşiktaş ve Bursaspor formaları giymişti. Rumen oyuncu, ülkesinin ekiplerinden Voluntari'nin futbol akademisinin başına geçti.

Futbolculuk dönemi sonrası Rapid Bükreş'te iki sezon teknik direktörlük yapan Pancu, 2020 yılının ağustos ayı ile 2021 yılının ocak ayı arasında Politehnica Iasi'de yardımcı antrenör olarak çalışmıştı.