Eski Beşiktaşlı futbolcu Daniel Pancu teknik koordinatör oldu
Bir dönem Beşiktaş'ın formasını da giyen eski futbolcu Daniel Pancu'nun, Romanya'daki Voluntari Futbol Akademisi'nde teknik koordinatörlük görevine getirildiği öğrenildi.
Beşiktaş'ın eski oyuncularından 44 yaşındaki Daniel Pancu, ülkesi Romanya'da Voluntari Futbol Akademisi'nde teknik koordinatörlük görevine getirildi.
Daniel Pancu, futbolculuk döneminde Süper Lig'de Beşiktaş ve Bursaspor formaları giymişti. Rumen oyuncu, ülkesinin ekiplerinden Voluntari'nin futbol akademisinin başına geçti.
Futbolculuk dönemi sonrası Rapid Bükreş'te iki sezon teknik direktörlük yapan Pancu, 2020 yılının ağustos ayı ile 2021 yılının ocak ayı arasında Politehnica Iasi'de yardımcı antrenör olarak çalışmıştı.
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