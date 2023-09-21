Eski Beşiktaşlı futbolcudan Galatasaraylıları kızdıran paylaşım!

Beşiktaş'tan ayrılarak Çin'e transfer olan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın Galatasaray - Kopenhag maçında yaptığı paylaşım tepki çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2023 - 11:42
Eski Beşiktaşlı futbolcudan Galatasaraylıları kızdıran paylaşım!
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2015'te Fenerbahçe formasıyla ülkemize 'Merhaba' diyen, tam 8 milyon Euro'luk bonservisiyle büyük umutlar beslenen Josef de Souza, sarı-lacivertlilerde beklentileri karşılamıştı. 2018'de yani 3 yıllık Türkiye macerası sonrasında ise 12 milyon Euro'ya Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'ye transfer olmuştu.

ÇİN'E GİTTİ

Ancak Brezilyalı futbolcunun, Türkiye hasreti çok uzun sürmedi. 2 yıl sonra bu kez Beşiktaş formasıyla ülkemize dönen Sambacı geçen sezonun ikinci devresinde siyah-beyazlılar için kendisini yetersiz gördüğünü söyleyerek Çin ekibi Beijing Guoan'a imza atmıştı.

GÜLÜCÜK EMOJİLİ PAYLAŞIM

34 yaşındaki ön libero çarşamba akşamı tepki çeken bir paylaşım yaptı. Evinde, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray-Kopenhag maçını izleyen Josef, Danimarka ekibinin ikinci golünü paylaşarak gülücük emojili bir oylama yaptı. Deneyimli futbolcunun bu paylaşımı sarı-kırmızılı camiayı bir hayli kızdırdı.

Brezilyalı futbolcunun paylaşımı şu şekilde:


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