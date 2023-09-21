Spor yazarları Galatasaray - Kopenhag maçını yorumladı: '30 yıldır ilk kez görüldü'

Yayınlanma: 21.09.2023 - 09:12

Güncelleme: 21.09.2023 - 09:12

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Spor yazarları karşılaşmayı yorumladı.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Ebru Kılıçoğlu: "Bir kaplumbağa-tavşan hikâyesi yaşanıyor. La Fontaine’in masalındaki dalgacı tavşan değil Galatasaray. Sahada A’dan Z’ye her futbolcu yüksek performans sergiliyor. Ama hızlı olan çabuk yorulup hata yaparken, teoride oyuna ‘maruz’ kalan Kopenhag, yakaladığı pozisyonları tamamlayan taraf oluyor: 35’te Elyounoussi ve 58’de Gonçalves ile… Bu gollerle alınan bir ders var. Hayır, savunmada verilen açıklar değil. Stada çöken depresif moral bozukluğu! Hem seyirci hem saha Galatasaray’ın 86’da Boey ile attığı gole kadar da susmasa, ardından 88’de Tete ile skoru eşitleyen goldeki gibi sahada tempoyu tribünde coşkuyu korusa, daha geniş zamanlarda daha rahat işler yapacak Galatasaray. Olmuyor. Evdeki hesap tam tutmasa da en azından yangın kısmen söndürülüyor. Kıssadan hisse: İsteyince oluyor. Ne kadar zor olursa olsun!" (Cumhuriyet)

"30 YILDIR İLK KEZ GÖRÜLDÜ"

Uğur Meleke: "Sanırım 30 yıldır ilk kez Galatasaray’la bir İskandinav ligi şampiyonu (ve lideri) arasında bir devrede bu kadar fazla kalite farkı vardı. Icardi ve arkadaşları, İstanbul’da ilk 30 dakikadaki beş net pozisyonu değerlendiremediler, çok erken 2-0 ya da 3-0 olabilecek bir maçın hikayesi, cömertçe harcanan fırsatlar nedeniyle terse döndü." (Hürriyet)

Levent Tüzemen: "Galatasaray 2-0'dan dönüp beraberliği yakalayarak Şampiyonlar Ligi'ne tutundu. Eğer kaybetseydi, ağır bir travma yaşardı. Okan Buruk'a Galatasaray yönetimi gerçekten kaliteli ve pahalı transferler yaptı ve rekabeti yönetmesini istedi. Okan hoca duygusallıktan kurtulmalı. Şampiyonlar Ligi'nin havasının ayrı olduğunu unutmamalı. Birilerini oynatırım, diğerlerini oynatmam 'Alınırlar' diye düşünmemeli. Değişim kararlarını erken vermeli, hatta oyuna erken müdahale etmeli." (Sabah)

"GALATASARAY İYİ YOLDA"

Osman Şenher: "Kopenhag çok iyi mücadele eden ve üst seviyede fiziği olan bir takım. Grupta her türlü sonuca imza atacak güçleri var. Böyle bir takım karşısında iki gol atıp, birçok da pozisyon yakalayabiliyorsa Galatasaray demek ki iyi yolda. Ben bundan sonraki maçlarda Okan Buruk ve öğrencilerinin deplasmanlarda da kazanabileceğini düşünüyorum. Dün bölüm bölüm de olsa bize bunu gösterdi. Sonuçta ilk maçında puanla başlamak, galibiyeti hak etmesine rağmen sarı-kırmızılılar için moral oldu." (Milliyet)

Ömer Üründül: "Galatasaray, taraftarının büyük desteği ile kendi sahasında alışılmış önde agresif baskıyla maça başladı. Tempo da çok yüksekti. Aslında Kopenhag defans bloğunu çizgi halinde öne çıkararak arkada geniş alan bırakıyordu. Ayrıca prese karşı kalesinden riskli paslarla oyunu başlatması Galatasaray'a üretkenlik için çok elverişli bir ortam yarattı. Öyle ki İcardi tipi bir santrfor, çizgi defansın arkasına koşular yaparak pozisyonlar buldu, bu da alışılmış bir durum değildi. İlk 25 dakika rekor sayıda gol kaçtı. Tabii bu arada futbolun bilinen kuralı vardır 'Atamayana atarlar' diye. 35. dakikaya kadar karşı kaleye gidemeyen Kopenhag gol buldu. Okan Buruk'a eleştirim ise fizik olarak hazır olmayan Ziyech'e ilk 11'de şans verip sahada tutmasıydı." (Sabah)