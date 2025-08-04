Beşiktaş taraftarından TÜGVA tepkisi!

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulları Finali, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşen etkinlik sonrası Üniversiteli Beşiktaşlılar Grubu da yönetime tepki gösterdi.

Üniversiteli Beşiktaşlılar Grubu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Stadyumumuzda TÜGVA tarafından düzenlenen etkinlikte sergilenen siyasi içerikli koreografi ve etkinlik akışı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün tarihî değerleri, kültürü ve ilkeleriyle açıkça çelişmektedir.

Beşiktaş JK, hiçbir siyasi yapının, kurumun veya ideolojinin arka bahçesi değildir. Kulübümüzün adının ve stadyumunun herhangi bir siyasi mesajın taşıyıcısı haline getirilmesi asla kabul edilemez.

Stadyumumuzda gerçekleştirilen bu etkinlik, sporun birleştirici ruhunu zedeleyen, toplumu kutuplaştıran ve Beşiktaş taraftarının hür, bağımsız kimliğine zarar veren bir eylemdir.

TÜGVA gibi toplumun geniş kesimlerinde tepki çeken ve tarafsızlığı tartışmalı bir yapının stadyumumuzda etkinlik düzenlemesi, Beşiktaş camiasına yönelik bir dayatma olarak değerlendirilmektedir. Bu etkinliğe izin veren irade, Beşiktaş'ın yıllardır inşa ettiği bağımsız, halkçı ve çoğulcu kimliğe zarar vermiştir. Bu organizasyonu onaylayan ve destekleyen her kişi ve kurumu, camiamıza hesap vermeye davet ediyoruz. Beşiktaş Stadyumu, kimsenin propaganda aracı değildir.

Bu durumu normalleştirmeye çalışanlara karşı her platformda ve her şartta mücadele edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.