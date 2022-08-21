Eski Beşiktaşlı kaleci Loris Karius, İtalya yolcusu!

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Alman kaleci Loris Karius'un İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) ekibi Como'ya transfer olacağı iddia edildi. İtalyan ekip yıldız futbolcu Cesc Fabregas'ı kadrosuna katmıştı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2022 Pazar, 16:57
Eski Beşiktaşlı kaleci Loris Karius, İtalya yolcusu!
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Alman kaleci Loris Karius'un kariyerindeki düşüş sürüyor. Beşiktaş'ın eski kalecilerinden Karius, 29 yaşında kariyerini İtalya Serie B ekiplerinden Como'da sürdürmeye hazırlanıyor.

İtalyan basınının haberine göre Liverpool ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan 29 yaşındaki kaleci, Como'ya önerildi. Bu yaz; Cesc Fabregas'ı kadrosuna katan İtalyan ekibi, bu kez de Karius transferini gerçekleştiriyor.

2018-20 arasında Beşiktaş'ta kiralık forma giydikten sonra Liverpool'a dönen Karius, sonrasında 2020-21 sezonunu Union Berlin'de kiralık geçirmişti. Alman file bekçisi, geçen sezon hiç forma şansı bulamadığı Liverpool'daki sözleşmesinin bitmesiyle de serbest kaldı.


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