Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes: 'Süper Lig'den teklif aldım'

06 Mayıs 2022 Cuma, 19:55

Yunanistan Süper Ligi ekibi Apollon Smyrni'de forma giyen Manuel Fernandes, beIN Sports'un sorularını yanıtladı. Portekizli oyuncu kariyeri ve gelecek planları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'daki kariyeri sorulan Fernandes, "Bir alt ligi düşmemeye çalışıyoruz. Alışık olduğumdan farklı bir lig. Bitmeden önce durumu düzeltebilecek miyiz, daha iki maç var" dedi.

Kayserispor'daki günlerine değinen tecrübeli futbolcu, "Kayserispor'daki günlerim iki taraf için de iyi sonuçlanmamış bir evlilik gibiydi. Rusya'daki sezonlardan sonra Türkiye'ye dönmek istedim ama işler beklediğim gibi gitmedi" ifadelerini kullandı.

"HAYATIM BOYUNCA KALBİMDE OLACAK"

Beşiktaş'ta forma giydiği döneme değinen 36 yaşındaki futbolcu, "İyi bir şekilde sevgiyle hatırlıyorum. Sonuçta orada yaşadığım dönem çok güzel zamanlardı. Onlarla şampiyon olamadığım için üzüntü duyuyorum. Oradaki futbol, tutku ve daha fazlası oynadığım yerler arasındaki en iyi yerdi" değerlendirmesinde bulundu.

En büyük pişmanlığı sorulan Fernandes, "Geriye dönüp baktığınızda, bir şeyleri daha farklı yapabilirdim diye düşünürseniz. Ama pişmanlığım yok. Verdiğiniz kararlar sizi şu andaki insan yapar. Şu anki aklımla hiç pişmanlığım yok" sözlerini kullandı.

Beşiktaş'ı özleyip özlemediği sorulan yıldız futbolcu, "Evet, Beşiktaş'ı çok fazla özledim. Kariyerimin en güzel günleriydi. Orada bir şey kazanamamış olmak beni üzüyor. Bana çok şey katmış bir takım. Öyle bir kulüp ki hayatım boyunca kalbimde olacak" dedi.

ÇALIŞTIĞI EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR

"Bugün Beşiktaş'a imza atsan neyi değiştirirdin?" sorusu yöneltilen Fernandes, "Ligi kazanmak isterdim, bunu değiştirmek isterdim. Taraftarıyla büyüklüğüyle öyle bir kulüp ki, önemli olan her şeyi kazanmak gerekiyordu" diye cevap verdi.

"Beşiktaş'ta şampiyon olamamanın nedeni?" sorusuna cevap veren yıldız futbolcu, "Galatasaray ve Fenerbahçe, daha iyi kulüplerdi demek istemiyorum ama daha istikrarlı ve daha düzenliydiler" diye konuştu.

"Türkiye'de çalıştığın en iyi teknik direktör?" sorusu yöneltilen Fernandes, "Schuster ile kısa zaman çalıştım ama çok hoşuma gitmişti. Kayseri'de Hamza Hamzaoğlu ve Yalçın Koşukavak ile çalışmayı sevmiştim. Hepsinden bir şeyler öğrendim ve beni daha iyi futbolcu yaptı" açıklamasını yaptı.

"GALATASARAY'DAN TEKLİF ALDIM"

Beşiktaş'tan sonraki Lokomotiv Moskova tercihi sorulan Fernandes, "Lokomotiv beni en çok isteyen kulüptü. Bir yıl öncesinden istediler ama o sene Bilic geldi ve sonuç olarak gitmedim. Bir kulübün sevgisini ve sizi ne kadar istediğini gördüğünüzde bu gitmek iyi bir sebep oluyor. Bakıldığında iyi bir tercih yaptığımı düşünüyorum. Orada Beşiktaş'tan daha çok şampiyonluk kazandım ama Beşiktaş'ta yaşadığım dönem benim için her şeyden değerliydi" sözlerini kullandı.

Türkiye'den Beşiktaş ve Kayserispor dışında teklif alıp almadığı sorulan Fernandes, "Lokomotiv Moskova'da oynarken Galatasaray'dan teklif aldım. Kulüp beni bırakmak istemedi ve Lokomotiv'te kaldım" dedi.

"TÜRKİYE'YE DÖNMEYİ UMUYORUM"

Emeklilik planları sorulan Fernandes, "Birkaç yıl daha oynamayı umut ediyorum. Futbol kariyerim bitince ne yapacağıma bakacağım. Ama şu anda kendimi teknik direktör olacak gibi görmüyorum" diye konuştu.

Türkiye'ye ve Türk taraftarlara mesajı sorulan tecrübeli futbolcu, "Tekrar Türkiye'yi dönüp, orada oynayabilmeyi umuyorum. Yeniden bir oyuncu olarak orada oynamanın keyfini çıkarmak istiyorum" açıklamasında bulundu.