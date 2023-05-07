Eski Beşiktaşlı, Wout Weghorst'un Manchester United geleceği belli oldu

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak kariyerine İngiltere'de devam eden Wout Weghorst için işler yolunda gitmiyor. Manchester United, Hollandalı golcünün alternatiflerini belirledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2023 - 19:57
Eski Beşiktaşlı, Wout Weghorst'un Manchester United geleceği belli oldu
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Sezon başında Beşiktaş'a Premier Lig ekibi Burnley'den kiralık olarak transfer olan Wout Weghorts, ocak ayında Manchester United'ın yolunu tuttu.

İngiltere'ye transferinin ardından skor katkısı olarak bekleneni veremeyen Weghorts'un, United'da geleceği tartışılıyor.

Goal'ün İngiliz kaynaklı Manchester Evening News gazetesine dayandırdığı habere göre, Premier Lig ekibinin, Hollandalı yıldızın alternatiflerini belirlediği iddia edildi.

LİSTEDE 2 YILDIZ VAR

United'ın yaz transfer döneminde klasik bir 9 numarayı kadrosuna katmayı istediği belirtilirken listedeki en büyük iki adayın ise Victor Osimhen ve Harry Kane olduğu vurgulandı.

Kırmızı Şeytanların, Wout Weghorst'un bonservisini alma ihtimalinin düşük olduğu söylendi. 

United'da kiralık olarak forma giyen Weghorts'un sezon sonunda Burnley'e geri dönmesi bekleniyor.


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