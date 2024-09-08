Eski Beşiktaşlı yıldız taraftarla kavga etti: Ağlayarak sahadan ayrıldı!

Yayınlanma: 08.09.2024 - 16:40

Güncelleme: 08.09.2024 - 16:41

Brezilya Serie B'nin 25. haftasında Vagner Love'ın formasını giydiği Avai, Ressacada Stadı'nda konuk ettiği Sport Recife'ye 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından saha içinde röportaj veren Love, muhabir soru sorarken taraftarlardan gelen tepkiler üzerine cevap vermeden röportaj alanını terk etti ve tribünlere yöneldi.

GÖZYAŞLARIYLA SAHAYI TERK ETTİ

Taraftarlarla tartışan 40 yaşındaki futbolcu, Avai'nin basın sorumlusunun araya girmesiyle tribünlerin önünden uzaklaştı ve kaptanlık pazubendini çıkartak gözyaşları içinde soyunma odasına yöneldi.

11 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST

Vagner Love, geçtiğimiz temmuz ayında transfer olduğu Avai'de şu ana kadar 11 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.