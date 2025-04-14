Eski Beşiktaşlıdan transfer itirafı: 'Onlara oyuncu öneriyordum'

Yayınlanma: 14.04.2025 - 19:24

Güncelleme: 14.04.2025 - 19:24

Beşiktaş'ta 1.5 sezon top koşturan Romain Saiss, siyah-beyazlılardan ayrılık sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Le Club des 5 podcast'e konuşan tecrübeli oyuncu yaşadıkları karşısında şaşkınlığını gizlemedi.

Saiss'in açıklamaları şu şekilde:

"Beni oynatmamaya başladılar. Kış transfer dönemi geldiğinde Nottingham Forest tarafından transfer teklifi geldi. Yani yeniden Premier Lig'e dönebilirdim. Oraya gitmek için şansımı zorladım. Kulüple sorun oldu. Beşiktaş, gitmemi istemiyordu. Bana, 'Transfer döneminin sonlarına geliyoruz, seni yedekleyecek kimse yok' dediler."

"BEŞİKTAŞ'A OYUNCU ÖNERİYORDUM"

"'İstediğimiz bir oyuncu var ama gelmek istemiyor' dediler. Ben de onlara oyuncu öneriyordum sportif direktör gibi. 'Bize oyuncu bulursan olur' dediler. Ben de elime telefon aldım, Transfermarkt sitesine girip sol ayaklı defans oyuncusu aradım. Özellikle çok forma şansı bulamayan oyunculara yöneliyordum. Sportif direktöre yolluyordum."

"Daha vasat oyunculara bakıyordum ama iyi liglerde oynayan... Transfer dönemi bittiğinde haftada 2-3 gün antrenmana geliyordum. Yeni bir oyuncu alındığını gördüm, elini sıkmadım. Memnun olduğunu söylüyor, kendini tanıtıyor. Ardından ismini söyledi, 'Omar Colley'. O da getirmek istedikleri ama gelmek istemeyen oyuncuydu.

Beşiktaş'ta 1.5 sezon top koşturan Romain Saiss, 26 maçta forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik katkı verdi.