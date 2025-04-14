'Bu takıma ameliyat şart' demişti... Solskjaer'den Beşiktaş'a 8 maddelik reçete!

Yayınlanma: 14.04.2025 - 13:49

Güncelleme: 14.04.2025 - 13:49

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Başakşehir'e 2-0 yenilirken, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği sözler gündeme damgasını vurdu.

"Bu takımı ilaç kurtarmaz. Ameliyat şart" diyerek takımdaki bazı futbolcularla yolların ayrılacağının sinyallerini veren Norveçli teknik adamın tedavi planı belli oldu.

1- Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; bazı oyuncuların sezonu kafasında bitirdiği düşünülüyor. Bu nedenle yolların ayrılacağı futbolcuların yapacağı görüşmeler için kapı açılacak.

2- Ligin kalan maçlarında isteksiz oyuncular kulübeye çekilecek, ilk 11'de hırsını kaybetmemiş, enerjisi yüksek futbolcular tercih edilecek. Mustafa Erhan Hekimoğlu, hocanın takıma örnek olarak gösterdiği isim oldu.

3- Performansı dip yapan İmmobile'ye yeni sezon planlamasında olmadığı aktarılacak, güzel bir şekilde ayrılık yolu aranacak.

4- Mert Günok ve Rafa Silva dışında her oyuncu için kapılar tekliflere açık durumda. Gedson Fernandes için ara transferde gelen 25 milyon Euro teklif 30'a çıkarsa öneri kabul edilecek. Semih Kılıçsoy için de aynı şekilde teklif bekleniyor.

5- Solskjaer savunmaya ve orta sahaya fiziksel kaliteleri yüksek, sertlikle baş edebilen, lider karakterli oyuncular istiyor. Roy Keane ve Gennaro Gattuso örneklerini bu düşüncesinden dolayı verdi.

6- Ara transfer döneminde 18 yaşındaki Keny Arroyo ve 20 yaşındaki Elan Ricardo'yu alan Beşiktaş, genç oyuncu planlamasını yazın değiştiriyor. Siyah-beyazlılar, 23-29 yaş aralığında futbol olarak olgunlaşmış oyunculara ağırlık verecek.

7- Takıma sol bek, sağ bek, stoper, 6 numara, 8 numara, kanat ve santrfor takviyesi yapılacak. Siyah-beyazlılar sadece kale ve 10 numaraya oyuncu düşünmüyor.

8- Serdal Adalı, nisan ayı itibarıyla gelecek sezonun startını veriyor. Adalı'nın scout ekibinden son listeleri istediği belirtildi. Solskjaer ile birkaç gün içerisinde bir araya gelerek isimleri belirleyecek.