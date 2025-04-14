Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş itirafı: 'Görüşmeler oldu ancak...'
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup, siyah beyazlı ekiple ilgili bir itirafta bulundu.
Geçen sene futbolu bıraktığını açıklayan eski Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, kararının perde arkasını anlattı.
"JUBİLE YAPMAK İSTEMİŞTİM"
Kafa Sports'a konuşan 32 yaşındaki oyuncu, artık futboldan zevk almadığını belirterek, "Beşiktaş'a dönüp bir yıl oynayıp bırakmayı düşündüm. Görüşmeler de oldu ancak o dönemki yönetim farklı transferlere yöneldi. Türkiye'de başka bir kulüpte oynamak istemediğimi herkes biliyordu. Hollanda'da ise bana keyif verecek bir takım yoktu" ifadelerini kullandı.
Oğuzhan, bu sebeplerle kariyerini noktalama kararı aldığını dile getirdi.
Etiketler: #oğuzhan özyakup #beşiktaş #jübile
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