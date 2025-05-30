Eski F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım’dan seçim için camiaya çağrı: 16.464+1 imzaya adayım

Yıldırım, şunları söyledi:

- Ben hiç kimsenin rakibi değilim, ben Fenerbahçe’nin kendisiyim.

- Mevcut yönetim, benim de içerisinde bulunduğum seçim yarışında 16.464 oy alarak göreve seçilmiştir. Buna rağmen, eğer camiamız, hali hazır durum karşısında benim sorumluluk üstlenmem gerektiğini düşünüyor ise seçilmiş mevcut yönetimin aldığı oydan 1 fazlasını gösteren bir belgeyle bu çağrısını somutlaştırmalıdır.

- Beni sorumluluğa davet edenler veya şahsımı sorumluluk üstlenmekten kaçınmakla itham edenler, 16.464 + 1 imza ile demokratik meşruiyetin tam ve eksiksiz olarak oluştuğunu, kendilerine ve şahsıma göstermelidirler. İşte o zaman tüm varlığımla, dün nasıl ki tüm her şeyimi ortaya koymuşsam, yarın da aynı inanç ve kararlılıkla Fenerbahçe düşmanlarıyla mücadelede gözümü kırpmadan var olacağımın bilinmesini isterim.