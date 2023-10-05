Eski Fenerbahçeli Bruma, performansıyla göz dolduruyor
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Braga'ya transfer olan Armindo Bruma, Portekiz'de kendisini buldu. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12 maçta 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'den Braga'ya transfer olan Armindo Bruma, performansıyla dikkat çekiyor.
28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Portekiz temsilcisinde çıktığı 12 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.
Bruma, 6 golünün yanı sıra takım arkadaşlarına da 2 kez gol pası verdi.
6.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU
Portekizli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında da kiralık olarak formasını giydiği Braga'da 21 maçta 4 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.
Braga, Fenerbahçe'den geçen sezonun ikinci yarısında kiraladığı Bruma'yı yaz aylarında 6.5 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı.
MİLLİ TAKIM'A ALINMASI BEKLENİYOR
Bruma'nın, Braga altında gösterdiği performansla Portekiz Milli Takımı'nın Slovakya ve Bosna Hersek ile oynayacağı maçlarında kadrosunda yer alması bekleniyor.
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