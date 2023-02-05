Eski Fenerbahçeli Bruma'dan iki dakikada iki gol

Fenerbahçe'den transfer olan Bruma'nın formasını giydiği Braga, Portekiz Ligi'nin 19. haftasında karşılaştığı Famalicao'yu 4-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 21:02
Eski Fenerbahçeli Bruma'dan iki dakikada iki gol
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Fenerbahçe'den Portekiz ekibi Braga'ya kiralanan Bruma, çıktığı ilk maçta 2 dakikada 2 gole imza attı.

Braga sahasında Famalicao'yu ağırladığı maçı 4-1'lik skorla kazandı. Maça yedek başlayan Bruma, 59. dakikada Abel Ruiz'in yerine oyuna girdi.

BRUMA'DAN İKİ GOL

Karşılaşmada 2-1'lik Braga üstünlüğü sürerken, Bruma 90+1 ve 90+3. dakikada attığı gollerle maçın 4-1 bitmesini sağladı. Bruma'ya asistleri Süper Lig'de de forma giyen Pizzi ve Andre Castro yaptı.

Bu galibiyetin ardından Braga puıanını 43'e yükseltti ve maç eksiğiyle, lider Benfica'nın 10 puan gerisinde haftayı kapattı.

Braga, Portekiz Ligi'nde bir sonraki hafta Maritimo deplasmanına çıkacak.


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