Fenerbahçe - Konyaspor maçına erteleme iddiası

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 19:33

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 19:56

İstanbul'daki kötü hava şartları Süper Lig karşılaşmalarının ertelenme ihtimalini beraberinde getirdi.

NTV Spor'un haberine göre, Fenerbahçe ile karşılaşacak Konyaspor'un 16:30'da kalkması planlanan uçağı 5 saat rötar yaptı.

İSTANBUL'DAKİ HAVA ŞARTLARI ETKİLİ

İstanbul Havalimanı'ndaki hava durumuna göre bir sonraki uçuşun iptal olma ihtimali de bulunuyor. Bu durum gerçekleşirse maç ertelenebilir.

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u sahasında ağırlayacağı mücadele pazartesi saat 20:00'de oynanması planlanıyor.