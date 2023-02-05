Fenerbahçe - Konyaspor maçına erteleme iddiası
Süper Lig'in 23. haftasında oynanması planlanan Fenerbahçe - Konyaspor mücadelesi İstanbul'daki kötü hava şartları sebebiyle ertelenme ihtimali ile karşı karşıya.
İstanbul'daki kötü hava şartları Süper Lig karşılaşmalarının ertelenme ihtimalini beraberinde getirdi.
NTV Spor'un haberine göre, Fenerbahçe ile karşılaşacak Konyaspor'un 16:30'da kalkması planlanan uçağı 5 saat rötar yaptı.
İSTANBUL'DAKİ HAVA ŞARTLARI ETKİLİ
İstanbul Havalimanı'ndaki hava durumuna göre bir sonraki uçuşun iptal olma ihtimali de bulunuyor. Bu durum gerçekleşirse maç ertelenebilir.
Fenerbahçe'nin Konyaspor'u sahasında ağırlayacağı mücadele pazartesi saat 20:00'de oynanması planlanıyor.
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