Eski Fenerbahçeli Vedat Muriç, Real Madrid'i yıktı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriç'in formasını giydiği Real Mallorca, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 20. haftasında karşılaştığı Real Madrid'i 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 18:21
Eski Fenerbahçeli Vedat Muriç, Real Madrid'i yıktı
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La Liga'nın 20. haftasında Mallorca ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Mallorca Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Mallorca 1-0 kazanırken, galibiyet golü 13. dakikada Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vedat Muriç'ten geldi.

LİDERİN 5 PUAN GERİSİNDE

Bu sonuçla birlikte 45 puanda kalan Real Madrid bir maç eksiği bulunan lider Barcelona'nın 5 puan gerisinde kalırken Mallorca puanını 28'e yükseltti.

Ligin bir sonraki maç haftasında Mallorca deplasmanda Sevilla'ya konuk olurken, Real Madrid evinde Elche'yi konuk edecek.


Vedat Muriç Mallorca real madrid

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