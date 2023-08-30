Fenerbahçe'nin Twente maçı kamp kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda karşılaşacağı Twente mücadelesinin kamp kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2023 - 11:44
Fenerbahçe'nin Twente maçı kamp kadrosu belli oldu!
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında 31 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Twente ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertli kulüp, Twente maçının kamp kadrosunu duyurdu.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:


Player Alanı
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