Fenerbahçe'nin Twente maçı kamp kadrosu belli oldu!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda karşılaşacağı Twente mücadelesinin kamp kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında 31 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Twente ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertli kulüp, Twente maçının kamp kadrosunu duyurdu.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayıp ekonomist Berzeg'ten haber var!
- İBB'nin 'kaçak yapı' yıkımına polis engeli
- Aile üniversitesi!
- Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
- İzmir'de CHP kongresinde istifa krizi
- İşte muhtemel rakipler...
- Kargo etiketlerini yırtmadan çöpe atanlar dikkat!
- Valinin oğluna verilen ceza belli oldu!
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde!