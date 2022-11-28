Eski Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse'nin sözleşmesi feshedildi
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Alman futbolcu Max Kruse'nin kulübü Wolfsburg ile olan sözleşmesi feshedildi.
Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da daha önce kadro dışı bırakılan Max Kruse ile yollar ayrıldı.
Bundesliga ekibinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcu ile sözleşmesinin feshedilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Wolfsburg'un sportif direktörü Marcel Schafer, "Yapılan görüşmelerde bu çözümün herkes için en iyisi olduğu konusunda anlaşmaya vardık. Max Kruse'ye gelecekte en iyisini diliyoruz" dedi.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Max Kruse, bu sezon Wolfsburg'da sadece 5 kez sahaya çıktı.
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