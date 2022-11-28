Eski Fenerbahçeli Andre Ayew'den sarı-lacivertli taraftarlara mesaj

Gana Milli Futbol Takımı ile 2022 Katar Dünya Kupası'nda mücadele eden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Andre Ayew, Güney Kore karşısında aldıkları galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Ayew, "Zor bir maçtı gerçekten. Hedefimize ulaşmış olduk. Bizim için Uruguay maçı çok önemli" dedi.

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2022 Pazartesi, 20:11
Eski Fenerbahçeli Andre Ayew'den sarı-lacivertli taraftarlara mesaj
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Gana'nın kaptanı Andre Ayew, Dünya Kupası'nda Güney Kore'ye karşı aldıkları 3-2'lik galibiyetin ardından TRT Spor'a konuştu.

Ayew, "Zor bir maçtı gerçekten. Hedefimize ulaşmış olduk. Bizim için Uruguay maçı çok önemli. Zor bir maç olacak. Hazırlanmamız gereken bir maç. İnşallah turu alırız ve üst tura geçeriz" dedi.

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Gana'nın genç bir kadroya sahip olduğunun hatırlatılması üzerine tecrübeli futbolcu, "Kaptan olduğum için onlara örnek olmalıyım. Başarılı, genç, dinamik bir jenerasyon geliyor, onlara örnek olmaya çalışıyorum" diye konuştu.

32 yaşındaki futbolcu son olarak, "Fenerbahçe taraftarı için ne söylemek istersin?" sorusuna, "Türkiye'de ve Fenerbahçe'de çok güzel zaman geçirdim. Onları da çok özlüyorum. Ligde kendilerine çok başarılar diliyorum" diye cevap verdi.


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