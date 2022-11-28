Fenerbahçe'nin yıldızı Diego Rossi'ye Serie A kancası!

28 Kasım 2022 Pazartesi, 13:12

Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi'ye İtalya'dan bir talip çıktı.

Sporx'in İtalyan basınına dayandırdığı haberde, Torino'nun, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak istediği ve Diego Rossi ile ilgilendiği aktarıldı.

24 yaşındaki futbolcunun, Uruguay'ın yanı sıra İtalyan pasaportu taşımasının Torino'nun transfer isteğini arttıran bir etken olduğu kaydedildi.

Öte yandan Ivan Juric'in ekibinin Fenerbahçe'den izlediği tek ismin Diego Rossi olmadığı ve Joao Pedro'yu da takip ettiği öne sürüldü.