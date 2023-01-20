Eski Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey Bundesliga'ya transfer oldu

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 15:07

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 15:07

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Michael Frey, sürpriz bir transfere imza attı.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, 28 yaşındaki İsviçreli golcünün Belçika ekibi Antwerp'ten sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. Sözleşmede sezon sonunda satın alma opsiyonunun da yer aldığı ifade edildi.

Geçen sezon Antwerp formasıyla çıktığı 46 maçta 24 gol 4 asist kaydederek dikkat çeken Frey, bu sezon ise 11'i ilk 11 olmak üzere 23 resmi maça çıktı ve 9 gol atma başarısı gösterdi.