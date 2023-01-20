Spor yazarları Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını yorumladı: 'Arda 90 dakika oynasın'

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 09:35

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 10:16

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği maçın ardından köşelerinde değerlendirmelerde bulundu.

Yazarların görüşleri şu şekilde:

Engin Kehale: "Jorge Jesus’un aslında sezon başından beri yaşadığı ancak rakip kalitesinin yüksek olmadığı maçlarda farklı yöntemlerle çözebildiği temel sorun set oyunu üretkenliği. Çünkü santrforları sezonun bu bölümüne kadar fazlasıyla iyi gösteren temel nokta, geniş alanda, rakibin hazırlıksız olduğu anda hücum edebilme becerisi. Bireysel bir beceri değil bu, takım olarak yaratılan bir değer. Ancak bu değer için de kesici ve temaslı oyuncuların sahada olması, yetenekli isimlerden daha değerli. Arda’nın ilk golde yarattığı sihri onun yaşını geçtim, Süper Lig’deki tüm oyuncular arasında yapabilecek olan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Şu bir gerçek ki Arda sahadayken taraftarın enerjisi değişiyor. Ve Fenerbahçe’nin bu enerjiye şu anda fazlasıyla ihtiyacı var." (Hürriyet)

"ARDA ARTIK 90 DAKİKA OYNASIN"

İlker Yağcıoğlu: "Bu kadar hükmettiği bir maçta Fenerbahçe'nin skoru almak için niye bu kadar zorlandığı tabii ki bir tartışma konusu olur. Maçın ilk devresinde pozisyon ürettiler ama son vuruşlarda ve asist öncesi paslarda çok fazla hata yaptıkları için skoru artıramadılar. Emre Mor ve Ferdi'nin oyuna girmesi, adam eksilterek yaptıkları driplingler Rizespor'a zor anlar yaşattı. Emre'nin kesinlikle artık ilk 11 oyuncusu olarak başlaması lazım. Gelelim Arda Güler'e. Miha Zajc'a harika bir asist yaptı. Rizeli oyuncudan kurtuluşu, pası çıkardığı yer ancak 1. sınıf oyuncuların yapacağı işlerdi. İdeal yerinde oynamasa bile yine de ayağına aldığı her topu olumlu kullandı. Ve Fenerbahçe'nin hücumdaki en yaratıcı ayağı oldu. Sistem falan bilmem ama ben bu Arda'yı 90 dakika sahada izlemek istiyorum." (Takvim)

"ÜRETKENLİK YOK"

Ömer Üründül: "Fenerbahçe, Rize engelini aşıp kupada yoluna devam etti. Fenerbahçe'nin maçlarını analiz etmek gerçekten ilginç. Her maç değişik bir senaryo görüyoruz. Rizespor yedek kadroyla oynadığı için iki-üç pas yapamadı ve maç baştan sona tek kale oynandı ama üretkenlik yoktu, futbolcular hırslı oynayıp iyi mücadele etmelerine rağmen... Nedeni bana göre belli; sürekli kadro değişiminden kaynaklı saha içi organizasyonu ve değişik varyasyonlu, etkili ofansif girişimler gündeme gelmedi. Fenerbahçe sayısız duran top kullandı, 15 korner attı ama bunların hiç birinde gol bulamadı. Buna karşılık kaleye hiç gelmeyen Rizespor tesadüfen ilk yarıda bir tane duran top kazandı, onda da Fenerbahçe golü yedi." (Sabah)