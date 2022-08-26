Eski Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel: 'Umuyorum kupayı buraya getirirler'
Eski Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimini ardından açıklamalarda bulundu. Demirel, "Jorge Jesus, Dinamo Kiev'i istemişti. Kiev geldi. Umarım istediğini sonuç olarak da alırız" dedi.
Volkan Demirel, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Tüm takımlara başarılar dileyerek sözlerine başlayan Demirel, "Kupanın hikayesi burada başladı. İstiyorum ve düşünüyorum ki kupa da ya Başakşehir ile ya da Sivasspor ile ülkemize gelsin. Kura çekiminde bulunmak benim için de gurur verici. Çok heyecanlandım, gururlandım. Sahne bilmediğim bir şey, benim için güzel bir tecrübe oldu. Bundan sonra daha iyi kuralar çekebilirim diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"UMUYORUM KUPAYI BURAYA GETİRİRLER"
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi şansını değerlendiren Demirel, "UEFA Avrupa Ligi zor bir lig. Takımlar belli bir seviyede. Jorge Jesus, Dinamo Kiev'i istemişti. Kiev geldi. Umarım istediğini sonuç olarak da alırız. Umarım hem Fenerbahçe hem Trabzonspor yollarına devam ederler" diye konuştu.
Demirel son olarak ilk çektiği kuranın Medipol Başakşehir olmasıyla ilgili gelen soru üzerine ise "İlk kura Medipol Başakşehir oldu. Umuyorum kupayı buraya getirirler" diyerek sözlerini noktaladı.
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