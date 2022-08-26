Fenerbahçeli futbolcu Tiago Çukur'a Belçika'dan talip!
Belçika 2. Lig ekibi Beerschot'un Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Tiago Çukur'a talip olduğu ileri sürüldü.
Fenerbahçe'nin Watford'dan satın aldığı genç golcü Tiago Çukur'a talip çıktı.
Fransız basınında yer alan habere göre; Belçika 2. Lig ekibi Beerschot'un, sarı lacivertlilerin yeni genç santrforunu kiralamak istediği belirtildi.
Belçika ekibinin, Fenerbahçe'de kadro derinliği sebebiyle oynama şansı zorlaşan genç oyuncuyu bir yıllığına kiralamak için temaslara başladığı kaydedildi.
GELİŞİMİ İÇİN KİRALANACAK
Önceki günlerde Fenerbahçe'nin de oyuncuyu gelişimi için başka bir takıma kiralamayı düşündüğü bildirilmişti.
Tiago Çukur, henüz Fenerbahçe A Takımı'yla resmi bir müsabakada forma giyme şansını yakalayamadı.
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